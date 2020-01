Donald Trump stuurt verjaardagskaartje aan Kim Jong-un: “Als hij daardoor hoopt op nieuwe onderhandelingen, dan droomt hij”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een kaart met verjaardagswensen gestuurd naar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. “Als hij daardoor hoopt dat er nieuwe onderhandelingen kunnen plaatsvinden, dan droomt hij”, verklaarde een Noord-Koreaanse topadviseur.

“Noord-Korea is zwaar gefrustreerd door de houding van de VS in de nucleaire onderhandelingen. We zullen onze nucleaire capaciteiten nooit volledig schrappen om een einde te brengen aan de Amerikaanse sancties”, verklaarde Kim Kye Gwam, een topadviseur binnen het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee reageerde hij op het nieuws dat de Amerikaanse president Trump een verjaardagskaartje zou hebben gestuurd naar Kim Jong-un. De Noord-Koreaanse dictator zou op 8 januari jarig zijn. “Als Trump daardoor hoopt dat er nieuwe onderhandelingen kunnen plaatsvinden, dan droomt hij.”

“De persoonlijke relatie tussen Kim Jong-un en Donald Trump zit goed, maar we zien vooralsnog geen reden om de onderhandelingen opnieuw op te starten”, aldus Gwam.

Ook Kim Jong-un zelf lijkt niet meteen bereid om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. De dictator opende het nieuwe jaar nog met de waarschuwing “dat de wereld in de nabije toekomst zal kennismaken met een nieuw strategisch wapen”.