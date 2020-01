Is dit wat de toekomst brengt? Meghan Markle sluit deal met Disney

Meghan Markle heeft een voice-over gedaan voor Disney en het geld voor die klus gedoneerd aan een goed doel. Dat meldt 'The times'. Het zou wel eens een voorbeeld kunnen zijn van het werk dat Markle zal gaan doen zodra prins Harry en zij meer vrijheid hebben na hun terugtrekking uit het keurslijf van het Britse koningshuis.

Volgens The times tekende Markle de deal met Disney al voor ze met prins Harry en hun zoontje Archie op een vakantie van zes weken naar Canada vertrokken om er de feestdagen door te brengen. Ze heeft de voice-over ook al ingesproken. Hoeveel Disney ervoor betaalt, is niet geweten. Wel duidelijk is dat het geld niet op de bankrekening van de royals is gestort, maar dat ze het hebben laten doneren aan Elephants without borders. Dat is een goed doel dat zich inzet voor olifanten.

De deal met Disney zou een voorbeeld kunnen zijn van de rol die Harry en Meghan willen vervullen zodra ze geen 'senior royals' meer zijn. Het is een manier om geld op te brengen voor goede doelen, maar er is wel kritiek op vanuit conservatieve hoek. Daar vinden ze dat de royals op die manier het koningshuis aan prestige en uitstraling doet verliezen.