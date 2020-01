Kompany scoort eerste goal voor Anderlecht na comeback

Anderlecht speelt vandaag in Spanje twee oefenwedstrijden. De eerste was tegen het Zwitserse Lugano. Paars-wit domineerde en won met 2-1. Kompany opende de score. Het was zijn eerste goal sinds zijn terugkeer als speler-manager.

Anderlecht begon tegen Lugano met een sterk basiselftal. Weliswaar nog zonder Anthony Vanden Borre, maar met Kompany en nieuwkomer Murillo. En met Chadli als nummer 10. Alleen vooraan stond de Jonge Colassin in de spits.

Vincent Kompany was de man die RSCA voortdurend aanstuurde en de pionnen juist ztte. Wie zijn opdracht niet uitvoerde, kreeg er van langs. Frank Vercauteren observeerde vooral op de bank. De Brusselaars domineerden tegen de matige Zwitserse subtopper met bij momenten een goeie opbouw, maar misten ook behoorlijk wat kansen. Nacer Chadli was wel vlot aanspeelbaar als draaischijf en ook aanwinst Amir Murillo nam veel offensieve initiatieven. Eén keer rende de Panamees heel de flank af, maar zijn voorzet met de hak werd niet afgewerkt.

Na de pauze werd er wel gescoord. Een corner over de grond van Francis Amuzu werd door Kompany over de lijn gewerkt. Voor Vince The Prince was het zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer. Het was geen geniale hoekschop, maar eindelijk werd er ook eens gescoord op stilstaande fase. Niet veel later vderdubbelde Amuzu de score na een pass van Colassin. Volgende week tegen Club zal er wel een stevigere spits nodig zijn, maar nu won Anderlecht toch vlotjes. De Zwitserse bal die in de slotfase nog binnenwaaide was een toevalstreffer. Vanavond tegen het Schotse Livingston mag de rest van de kern zich tonen. Ook Anthony Vanden Borre.

ANDERLECHT - LUGANO: 2-1

Anderlecht: Van Cromburgge, Murillo, Kompany (83' Kana), Luckassen, Sardella, Kayembe, Sambi Lokonga, Chadli, Doku, Colassin, Amuzu (77' Lutonda).