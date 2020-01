Raad voor de Journalistiek verklaart klacht tegen Nieuwsblad.be ongegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Koen Beel tegen Nieuwsblad.be ongegrond verklaard. De klacht gaat over de afwijzing door de redactie van de vraag van klager om twee familiefoto’s van een viergeslacht, gepubliceerd in 2013 en 2015, offline te halen.

De Raad is van oordeel dat het maatschappelijk belang van het archief in dit geval zwaarder doorweegt dan de vraag van klager om de twee foto’s te laten verwijderen. Het maatschappelijk belang van het archief geldt voor het geheel en voor alle types van artikelen, inclusief over faits divers en alledaagse onderwerpen. Verder gaat het om positieve en niet controversiële familiefoto’s waarbij de familiale context niet gewijzigd is en die destijds op uitdrukkelijke vraag en met toestemming van een familielid gepubliceerd zijn.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.