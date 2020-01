Bomvolle kerk neemt afscheid van onderneemster Jacqueline Sioen (77)

Knokke-Heist / Ardooie - In een bomvolle Heilig Hart-kerk in Knokke-Heist is zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Jacqueline Sioen. De 77-jarige medeoprichtster van het Ardooise textielbedrijf Sioen Industries werd er omschreven als het toonbeeld van de West-Vlaamse ondernemer. Maar ook als een toegewijde moeder en grootmoeder. "Mamy, je hebt je rust dubbel en dik verdiend."

Jacqueline Sioen-Zoete overleed op zaterdag 4 januari op 77-jarige leeftijd in Knokke-Zoute. Onverwacht, want de onderneemster had haar ziekte goed verborgen gehouden voor haar familie. "Niemand wist dat zij ziek was", verduidelijkte de priester deze voormiddag tijdens de druk bijgewoonde afscheidsdienst in de Heilig Hart-kerk in Knokke. "Ze wou niemand tot last zijn en doorwerken". Deze discretie typeerde Jacqueline Sioen-Zoete ten voeten uit. Ze hield niet van de spotlights. Tijdens de serene plechtigheid omschreef de priester haar als een toonbeeld van de West-Vlaamse ondernemer. "Ze droeg een grote durf in zich en straalde kracht uit. Iedereen laafde zich aan haar creatieve gedachten die een bron van inspiratie waren. Ze was visionair, want wie had het in zich om in de jaren zestig te investeren in textiel?"

Jacqueline Sioen-Zoete stond in de jaren zestig van de vorige eeuw samen met haar man wijlen Jean-Jeacques Sioen aan de wieg van Sioen Industries in Ardooie. Het beursgenoteerde textielbedrijf groeide uit tot wereldmarktleider in technisch textiel, professionele beschermkledij en fijnchemicaliën. Jacqueline legde in 2014 haar functie van CEO van de confectie-divisie neer om zich op het wijndomein Château La Marzelle in Frankrijk te storten. Ze bleef tot op het einde bestuurder van de Sioen Industries groep. Tijdens de afscheidsplechtigheid namen verschillende kleinkinderen het woord. Ze omschreven Jacqueline als een toegewijde, liefhebbende moeder en grootmoeder naar wie ze hard opkeken. "Je liet ons altijd inzien dat er nog een hogere top was die beklommen kon worden. Je was onze rots in de branding. Als ik nog maar tien procent van je genen bezit, heb ik al gewonnen. Mamy, je hebt je rust dubbel en dik verdiend. Maar we zullen je zo hard missen."