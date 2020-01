Exact twee jaar na vorige overval staat Gentse frituriste opnieuw oog in oog met messentrekkers

Gent - “Nee hé, niet wéér ik.” Dat riep Rosita De Grandeur (70) vrijdagavond toen twee gemaskerde minderjarigen haar op dat moment lege frituur in de Gentse deelgemeente Oostakker binnenvielen. Precies twee jaar geleden, ook de tweede vrijdag van het jaar, gebeurde op hetzelfde uur precies hetzelfde. “Nu had ik nog meer schrik. Ze waren echt gewelddadig.” Zondag wil ze opnieuw frieten bakken.

Het was al even voorbij 21 uur vrijdagavond, de drukte was voorbij. Enkele klanten hadden ’t Meuleken net verlaten. “En toen stonden ze daar ineens voor me. Opnieuw. Ze vroegen geld en ik zei dat ik er geen had. Kan niet, want we hebben klanten naar buiten zien komen, was hun antwoord.”

Net als de vorige keer hadden ze een mes bij. “Maar nu was het veel gewelddadiger. Twee jaar geleden zat er zeker een halve meter tussen het mes en mijn buik. Nu heb ik het echt gevoeld. Die ene duwde het tegen me.”

Rosita deed haar ‘schof’ open en gaf ze wat geld. "Maar het was niet genoeg. De ene rukte wat wijzerplaatjes los van mijn koeltoog en trok een rolgordijn kapot. Om indruk te maken waarschijnlijk. Om me schrik aan te jagen. Ze trokken mijn lade verder open en vonden meer geld. Zelf de plastic doos met kleingeld wilden ze hebben.”

Rosita probeerde te ontkomen en met haar gsm naar de politie te bellen. “Toen hebben ze die ook afgepakt en zijn ze gevlucht. Ik ben op straat gelopen en beginnen te roepen. Met de gsm van een buurvrouw konden we mijn man en de politie bellen.”

“We konden één van de daders onmiddellijk oppakken in de directe omgeving”, zegt de politie. “Zijn kompaan werd later de avond opgepakt. De twee daders zijn minderjarig.” De frituur van Rosita blijft vandaag gesloten. “Ik moet eventjes bekomen”, zegt ze. “Ik was de eerste keer nog niet helemaal vergeten. Maar ik ga me niet laten kennen. Zondagavond wil ik terug in ’t Meuleken staan.”

De timing, exact twee jaar na de vorige keer, is volgens Rosita toevallig. “Ik ben bijna zeker dat het niet dezelfde jongens waren. Ze gedroegen zich anders, ze bewogen ook anders. De ene sprak gebroken Nederlands, de andere perfect Nederlands.”

Twee jaar geleden, midden januari 2018, kregen de uitbaters ook al eens overvallers over de vloer. Uitbaatster Rosita De Grandeur werd toen door een dader bedreigd met een mes en in de keuken geduwd, terwijl de andere de kassa - goed voor zo'n 300 euro - leeghaalde.