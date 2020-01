Spectaculair ongeval op E40: voertuig komt via vangrail op zij terecht

Jabbeke / Veurne - Op de autosnelweg E40-A18 tussen Jabbeke en Veurne gebeurde zaterdagmiddag een spectaculair verkeersongeval. Eén persoon werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond de middag ter hoogte van de parking in Mannekensvere bij Middelkerke. Een Brits koppel en hun negentienjarige zoon reden in de richting van Jabbeke, toen de bestuurder plots de controle over het stuur verloor.

Het voertuig, een Mitsubishi Outlander, kwam er via de vangrail op zijn zijde terecht. De negentienjarige zoon werd gewond overgebracht naar het AZ Sint-Janziekenhuis campus Serruys in Oostende. Takeldienst Vansteenland uit Koksijde kwam ter plaatse om het voertuig te takelen.

De federale wegpolitie deed de nodige vaststellingen.