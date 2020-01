Kate Ryan (39) is in het huwelijksbootje gestapt

Mechelen - Katrien Verbeeck, de 39-jarige zangeres die beter bekendstaat als Kate Ryan, is zaterdag in Mechelen in het huwelijksbootje gestapt met haar partner Kristof. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

"Ik heb in de liefde mijn perfect dekseltje gevonden", zo verklaarde de zangeres onlangs nog over haar partner. "Kristof en zijn dochtertje (van acht jaar, nvdr.) hebben mijn leven meer diepgang gegeven. Ik heb ook rust gevonden, niet alleen in mijn relatie, ook in mijn carrière. Alles is heel mooi in balans. Op het podium ben ik misschien wel een diva, thuis ben ik gewoon Katrien, een eenvoudig meisje uit de Kempen."