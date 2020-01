Belgisch gerecht gaat Congolese senaatsvoorzitter niet vervolgen voor oorlogsmisdaden

De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) van Brussel heeft donderdag beslist dat de klacht tegen Alexis Thambwe Mwamba, de voorzitter van de Congolese senaat, wegens oorlogsmisdaden en corruptie niet ontvankelijk is. Dat bevestigt zijn advocaat Laurent Kennes aan Belga, na een artikel in de krant La Libre Belgique. De zaak ging onder meer over het neerhalen van een passagierstoestel eind de jaren 90.

De vroegere minister van Justitie en huidige senaatsvoorzitter van Congo was verdacht in een zaak van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en ook corruptie. Maar de KI volgde donderdag de argumenten van de verdediging en oordeelde dat de klachten niet ontvankelijk zijn. "We hebben altijd gezegd dat er geen enkel element of enige vorm van aanwijzing van schuld was in dit dossier. Dat werd opgestart op basis van een scherpe, maar zeer vage klacht", aldus raadsman Kennes.

De zaak ging over de mogelijke betrokkenheid van de Congolese politicus bij de aanslag op een lijnvliegtuig van Congo Airlines in oktober 1998. Het toestel werd neergehaald bij het opstijgen in Kindu, in de oostelijke provincie Maniema. Een vijftigtal passagiers en bemanningsleden kwam daarbij om het leven. Alexis Thambwe Mwamba was toen een van de verantwoordelijken van de 'mouvement Rassemblement congolais pour la démocratie' (RCD) in Goma. Die organisatie streed tegen Laurent-Désiré Kabila, die toen net aan de macht was gekomen als president van het land. Alexis Thambwe Mwamba was destijds woordvoerder van rebellenbeweging RCD.

Volgens La Libre ontkent hij alle verantwoordelijkheid omdat hij woordvoerder was, en geen operationeel verantwoordelijke. De Congolese anticorruptieorganisatie Licof had ook klacht ingediend wegens verduistering van publieke middelen, corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte.