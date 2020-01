Jongeren redden zichzelf nadat auto in Albertkanaal belandt in Grobbendonk

Grobbendonk -

In Grobbendonk is zaterdagnamiddag een auto met drie jongeren in het Albertkanaal gereden ter hoogte van Het Vlot. De bestuurder raakte vermoedelijk verblind door de laagstaande zon. Ze konden op eigen kracht uit het voertuig geraken en werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Dat werd vernomen bij de politie van de zone Neteland.