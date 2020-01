Antwerp wint oefenduel maar Lamkel Zé laat zich weer opmerken met terechte rode kaart: “Zijn probleem is veel groter”

Toch weer een dikke honderd fans van Antwerp present op de stage in Algorfa voor de oefenwedstrijd tegen een lokale selectie. Zij zagen de Great Old winnen met 0-2, maar Lamkel Zé liet zich opnieuw negatief opmerken.

LEES OOK. Stagedagboek van Antwerp

Gano bezorgde hen al na vijf minuten een juichmomentje door de lage voorzet van Juklerod vrijstaand binnen te tikken. Het voorbereidende werk was van Hongla, die de linksback diep stuurde. Baby kopte wat later een corner over doel, een gretige Gano trapte tweemaal naast - de tweede keer wel heerlijk in de draai na opnieuw een prima pass van Juklerod.

Teunckens, die de eerste helft in doel stond, voorkwam vervolgens de gelijkmaker, en dan maakte Rodrigues er maar 2-0 van. Hij werd diep gestuurd en klopte de keeper met een knappe lob.

Na rust ging het er wat gezapiger aan toe, al trapte Rodrigues nog op de paal. En Lamkel Zé, op het uur ingevallen, trapte op zijn beurt een tegenstander stevig aan. De rode kaart voor de Kameroener was terecht. Hij had geluk had dat zijn ploegmaats hem afschermden, want anders was men hem te lijf gegaan. Een negatieve afsluiter van de stage voor hem. Voor de rest een positieve afsluiter voor de ploeg, de 2-0 bleef op het bord staan.

Bölöni: “De directie moet zich maar over een straf buigen”

“Didier heeft één héél grote bobo”, aldus Bölöni, die zijn woorden weer moest wikken en wegen. “Dat hij in een oefenmatch werd uitgesloten, is niet het probleem – zijn probleem is veel groter. Kijk, iemand die meer talent heeft gekregen van de Lieve Heer dan een ander, heeft niet meer réchten, maar meer verplíchtingen. We doen enorme inspanning om hem dat te doen begrijpen. Maar hij slaagt daar heel moeilijk in, en ik weet niet of hij het óóít zal begrijpen. Deze rode kaart zal alleszins weinig veranderen, noch in positieve noch in negatieve zin...”

“Ik wil trouwens ook niet dat het onze stage overschaduwt, want we hebben hier in Spanje prima werk geleverd. Steven (Defour, nvdr.) is terug, Faris (Haroun, nvdr.) ook, Martin (Hongla, nvdr.) heeft héél goeie dingen getoond, Ritchie (De Laet, nvdr.) heeft bevestigd, Gano heeft goals gemaakt,… Daar ben ik erg blij om. En wat Didier betreft: de directie moet zich maar weer over een straf buigen.”