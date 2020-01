Familie en vrienden nemen afscheid van Philip Cracco: “We zijn ongelofelijk fier dat we je kinderen mogen zijn”

Knokke-Heist - Familie, vrienden en naasten hebben zaterdagmiddag in de Heilig Hartkerk in Knokke de begrafenis van Philip Cracco (56) bijgewoond. “Welkom op de laatste dag van Philip”, opende de ceremonie. De man stierf deze week na een jarenlange strijd tegen kanker. Zaterdagavond volgt nog een groot feest. Het was Cracco die dat zelfde wilde. “We zijn ongelofelijk fier dat we je kinderen mogen zijn”, sprak zijn dochter.

Er werd duidelijk geanticipeerd op de populariteit van de bekende ondernemer, bekend van ‘The Sky is the Limit’. Buiten aan de kerk werd een groot scherm opgesteld en een stuk van de straat in Knokke werd afgesloten. De lijkwagen had een opmerkelijke nummerplaat hangen: ‘play hard’.

Vanaf 14.00 uur was iedereen welkom om zijn kist, geflankeerd door zijn partner Aisha (35), een laatste keer te groeten. Om 15.30 uur begon de dienst zelf: een kleine duizend mensen waren aanwezig in de kerk, exclusief de mensen die de plechtigheid buiten volgden. Cracco was graag gezien en liet zich ook graag zien.

LEES OOK: “Na het remmen ­direct zwaar gas geven. Zo leefde hij ook”: het leven en de nalatenschap van Philip Cracco (+)

De oprichter van Accent, de laatste jaren vooral succesvol met JobFIXers, laat ook zijn kinderen Marie-Julie-Pascale (21) en Pieter-Jan-Michiel (24) na. Zakenpartner Lieven Bonamie kreeg het eerst het woord. “Een enorm straffe vent”, sprak hij. “We wisten allemaal dat het zou gebeuren. Het is iets wat we verwacht hadden, maar ons toch met verstomming slaat. We zullen het maar een Cracco’tje noemen.” Bonamie vroeg en kreeg een staande ovatie voor zijn overleden kameraad. De hele kerk ging minutenlang aan het klappen: kippenvel. De dienst werd opgeluisterd met live muziek van Udo.

Udo bracht live muziek tijdens de plechtigheid. Foto: BELGA

Gedicht

De kist van Cracco was gedrapeerd met racevlaggen aangezien Philiep - zijn echte naam - meer dan 20 jaar een fervent racepiloot was. Hij was het voorbeeld van een selfmade man: Cracco werd geboren in armoede maar verkocht zijn bedrijf Accent na 18 jaar uiteindelijk voor 80 miljoen euro nadat hij 350 miljoen euro omzet had gemaakt. Zijn kinderen kwamen zelf de mooiste momenten over hun vader delen voor de kerk. “Een van de mooiste momenten in mijn leven: een opleiding krijgen van mijn papa bij JobFIXers”, zei Pieter-Jan-Michiel. De jongeman sprak geëmotioneerd maar vurig en had in geheel eigen stijl een gedicht geschreven. “Ik zie je graag”, gaf hij nog snikkend mee.

De opmerkelijke nummerplaat achteraan de lijkwagen. Foto: BELGA

Ongelooflijk trots

Marie-Julie-Pascale sprak ook haar bewondering uit voor haar papa. “De leukste feestjes, zotte reizen, zelf uit een vliegtuig springen: het zijn allemaal dingen die ik al vroeg mocht meemaken dankzij jou. Het moment waarop ik besefte dat ik veel van je weg heb, is de momenten dat we ruzie maakten. Beiden te koppig om sorry te zeggen, maar ook beiden beseffend dat we elkaar zo graag zagen. Daar waren we samen goed in. We zijn ongelofelijk trots om je kinderen te mogen zijn.” De dienst duurde uiteindelijk een kleine twee uur. ‘s Avonds volgde nog een groot feest voor familie en vrienden. Met dikke sigaren en goede whisky. Zoals Cracco het zelf gevraagd had.

Foto: Junior Verbeeke

Foto: Junior Verbeeke

Reportagemaker Peter Boeckx. Foto: BELGA