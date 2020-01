Napoli haalt RB Leipzig-middenvelder Demme

Napoli, de vice-kampioen van Italië, heeft zaterdag een akkoord bereikt met RB Leipzig over de transfer van defensieve middenvelder Diego Demme. De Duitser met Italiaanse roots levert de huidige leider in de Bundesliga zo’n twaalf miljoen euro op. Leipzig kocht hem zes jaar geleden voor 350.000 euro van Paderborn. Opvallend: de huidige coach van Napoli, Gennaro Gattuso, was vroeger een jeugdidool van Demme.