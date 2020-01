Tinneke Vos, een 38-jarige vrouw uit Ranst, roept via Facebook de dieven van haar externe harde schijf op om die terug te geven. “Alle foto’s en filmpjes van de kinderen, familievakanties… Alles is weg. Hopelijk heeft iemand iets gezien.”

De vrouw uit Ranst was donderdag voor een werkvergadering in Villa Augustus, een hotel-restaurant in de buurt van Dordrecht. “We hebben daar de hele dag vergaderd”, vertelt de vrouw. “Toen we ’s avonds ...