Man post bijzonder eerlijke recensie van seksspeeltje: “Als je dit koopt voor je vriendin, doe dan veiligheidsuitrusting aan”

Een man die online via Amazon het ‘Luvkis’ seksspeeltje kocht, heeft een hilarische recensie achtergelaten. “Het was zo succesvol dat mijn vriendin bang was dat ze me gedood had.”

Af en toe kun je in de recensies op Amazon een leuke reactie terugvinden. Omdat ze eerlijk is, of grappig, of allebei. Een zekere Jay, die op het online platform een seksspeeltje kocht, deed het allebei. Hij had 30 euro uitgegeven voor de Luvkis, probeerde die uit met z’n vriendin en postte daarna een hilarisch verhaal, onder de titel: “Koop dit als je fan bent van exorcisme.”

“Ik had geen hoge verwachtingen, vooral door de beperkte prijs. Ik dacht eigenlijk dat het vrij soft zou zijn.” Toen de twee ermee aan de slag gingen, ging bij Jay het licht uit. “Haar benen sloegen in het rond en raakten m’n kaak. Ik vloog de lucht in en landde tegen de radiator. Ze dacht dat ze me vermoord had. Al bij al, na wat paracetamol en een zak bevroren boontjes tegen m’n kaak, is het eigenlijk wel een goed speeltje.”

“Als je het gaat gebruiken met je partner, stel ik wel voor dat je wat beschermende gevechtskledij aantrekt. Groeten, een beschadigd liefje.”