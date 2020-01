Iraanse president Rohani belooft aan Oekraïense ambtgenoot Zelensky dat schuldigen van neergehaald vliegtuig gestraft worden

De Iraanse president Hassan Rohani heeft aan zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky beloofd dat de schuldigen van de crash van de Boeing van Ukraine International Airlines gestraft zullen worden. “Alle mensen die betrokken waren bij de crash worden gerechtelijk vervolgd”, benadrukte de Iraanse president zaterdag na een telefonisch onderhoud met Zelensky, aldus de persdienst van de Oekraïense president.

Amirali Hajizadeh, de bevelhebber van de lucht- en ruimteafdeling van de Iraanse Revolutionaire Wacht, nam eerder zaterdag de “volledige verantwoordelijkheid” op zich voor de crash. Volgens Hajizadeh deed de soldaat die het passagiersvliegtuig met een raket neerhaalde, dat zonder dat hij de bevestiging had kunnen krijgen van een bevel om te schieten. Oorzaak was een “telecomstoring”. De soldaat hield de Boeing voor een “kruisraket” en had “tien seconden” om te beslissen of hij al dan niet een luchtafweerraket ging afvuren, aldus de generaal.

“Spijtig genoeg vuurde de officier, wat dan tot het ongeval leidde”, zei generaal Hajizadeh. “Toen ik het vernam, wenste ik liever zelf dood te zijn in de plaats van getuige van dat ongeval.” Volgens de brigadegeneraal waren alle Iraanse strijdkrachten woensdag in opperste staat van paraatheid vanwege de dreigementen van de Verenigde Staten om 52 doelwitten in Iran aan te vallen. Hij zei nog dat de “communicatiestoring” zeker geen rechtvaardiging is voor de crash en “onvergeeflijk” is.

De Oekraïense Boeing met 176 inzittenden stortte woensdag in Iran neer. Niemand overleefde de ramp.

In het centrum van Teheran zouden er zaterdag betogingen geweest zijn. Dat blijkt uit filmpjes op sociale media, meldt de BBC zaterdagavond. Er zouden manifestaties geweest zijn aan enkele universiteiten en de betogers zouden het ontslag geëist hebben van Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran. Officiële bronnen kunnen niet bevestigen dat er zaterdag manifestaties waren.