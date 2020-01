Anderlecht kan tweede oefenduel van de dag niet winnen: Vanden Borre debuteert, Roofe valt uit

RSC Anderlecht heeft zaterdag op winterstage in het Spaanse San Pedro del Pinatar zijn tweede oefenwedstrijd van de dag niet kunnen winnen. Paars-wit geraakte tegen het Schotse Livingstone niet verder dan 1-1.

Livingstone, de nummer vijf in de Schotse hoogste afdeling, klom op voorsprong via Dykes (50.). Anderlecht stelde echter meteen orde op zaken, na een treffer van Luka Adzic (54.). De Brusselaars konden nadien de winnende treffer niet meer forceren. De wedstrijd werd gespeeld volgens het atypische formaat van drie helften van dertig minuten.

Bij Anderlecht begon Anthony Vanden Borre in de basis. De 32-jarige vleugelverdediger werkt sinds medio september aan zijn comeback bij de beloften, maar kreeg nog geen contract. Op winterstage moest hij tonen wat hij nog in zijn mars heeft.

Minder goed nieuws was er van Kemar Roofe: de spits ondervond hinder aan de kuit maar speelde toch en moest na 46 minuten geblesseerd afhaken waardoor RSCA eigenlijk geen diepe spits meer heeft.

Voor Anderlecht was het tegen Livingston de tweede partij van de dag. Eerder zaterdag klopte paars-wit het Zwitserse Lugano met 2-1. Vincent Kompany en Francis Amuzu maakten de doelpunten.

De eerstvolgende opdracht van Anderlecht, negende in de Jupiler Pro League, is niet min. De Brusselaars, die nog vol aan de bak moeten om een plek in Play-off 1 te bemachtigen, ontvangen komende zondag op de 22e speeldag de autoritaire leider Club Brugge.