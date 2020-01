Dief steelt gsm en portefeuille burgemeester tijdens feestje met politie: “Ik ben gedegouteerd”

De burgemeester van de Waalse gemeente Estampuis (Steenput), is op een wel erg bizar moment bestolen van z’n gsm en portefeuille. Namelijk toen hij de politie en brandweer z’n nieuwjaarswensen overbracht.

Na de wensen begon burgemeester Daniel Sennesael hier en daar een praatje te maken, maar het was pas toen hij terug in z’n bureau aankwam dat de PS-burgemeester doorhad dat er iets niet klopte. Hij had z’n gsm en portefeuille al die tijd in zijn bureau laten liggen en nu bleken die allebei verdwenen te zijn. Opvallend, gezien het type bezoek - een zaal vol agenten - hij op dat moment had.

Op z’n Facebookpagina reageerde de burgemeester erg boos: “Ik ben gedegouteerd! Ik, die het beste zie in de mens, ben toch erg ontgoocheld na wat er vanmiddag tussen 11 en 12u30 in mijn bureau gebeurd is.” Sennesael is van plan een klacht in te dienen.