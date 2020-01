Clement looft Brugse jongeren ondanks nederlaag tegen Ajax: “Ze hebben getoond Club-waardig te zijn”

Club Brugge heeft zijn oefenstage in Qatar afgesloten met een nederlaag tegen Ajax. De Belgische competitieleider verloor in Doha tegen de Eredivisie-aanvoerder met 3-1. Philippe Clement tilde echter niet zwaar aan die nederlaag: “Héél de groep heeft het voor mij goed gedaan. Ook die jonge gasten die met lef, overtuiging en bezieling op het veld kwamen tegen al die grote namen.”

“Het resultaat is bijkomstig, het ging mij meer over de manier waarop we de wedstrijd aanpakten”, reageerde ...