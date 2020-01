Elke week vuurt Dave Peters ongewone vragen af op een sporter. Deze keer is Antwerp-middenvelder Steven Defour aan de beurt. Hij vertelt enkele opmerkelijke verhalen over tranen op het veld, Tina Turner en ruzies in de kleedkamer.

Heb je bij Zennester Hombeek ooit gehuild op het veld?

“Mijn vader was délégué van ons ploegje. Op een toernooi vroeg ik hem of ik eens in de goal mocht staan. Dat leek me wel wat. We speelden voor de ...