Het is klaar. Hoe zeggen ze dat? “Het einde van een tijdperk.” Ik ben blij dat ik hem heb meegemaakt en dat ik hem mogen zien voetballen. Ontelbare keren heeft hij mij uit mijn bank geschud na alweer een weergaloos doelpunt. Maar het is over. De neergang is ingezet en het erge is: hij weet het zelf ook. Hij heeft zich al neergelegd bij zijn teloorgang. Lionel Messi is op zijn retour.