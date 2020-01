Man die via gat in muur uit gevangenis Wortel vluchtte, gevat in Nijmegen

De gevangene die in de nacht van vrijdag op zaterdag ontsnapt is uit de gevangenis van Wortel, is zaterdagavond aangehouden in het Nederlandse Nijmegen. Dat meldt het Gevangeniswezen.

De politie heeft zaterdagavond in Nijmegen een man opgepakt rond 19 uur zaterdagavond, die strafbare feiten aan het plegen was. In het politiekantoor zagen de agenten dat het ging om Rachid Sami, de man die diezelfde ochtend ontsnapt was uit de gevangenis van Wortel.

De man kon ontsnappen via een zelfgemaakt gat in de celmuur. Twee andere mannen met wie hij een cel deelde, slaagden er niet in te ontkomen. De drie gevangenen zouden ongemerkt een groot gat van zo’n dertig op veertig centimeter in de buitenmuur van hun cel gemaakt hebben, zonder dat de cipiers dat merkten. In de nacht van vrijdag op zaterdag slopen de drie door dat gat naar buiten, tot op de buitenkoer. Vervolgens moesten ze nog over de vier meter hoge beveiligde omheining raken.

Slechts één van de drie slaagde daarin. Een andere hield het al snel voor bekeken, en keerde terug naar de cel. De derde gevangene werd nog op het gevangenisdomein onderschept. De twee achterblijvers zijn in isolement geplaatst, in afwachting van een tuchtstraf. Aangezien ontsnappen volgens de wet niet strafbaar is, kunnen ze geen langere celstraf krijgen.

De ontsnapte gevangene is een Tunesiër, die bijna twee jaar in de gevangenis van Wortel zat. Hij werd tot vijf jaar effectieve celstraf veroordeeld wegens diefstal. “Hij heeft geen recht op verblijf in ons land”, zegt Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen.

Ontsnapt in burgerkledij

De man zou bij zijn ontsnapping gewone burgerkledij gedragen hebben, en geen gevangenisuniform. Zaterdagochtend werd een grote zoekactie op poten gezet, en ’s avonds laat werd de man teruggevonden.

“De omstandigheden waarin hij de inrichting heeft kunnen ontvluchten, worden volop onderzocht”, zegt het Gevangeniswezen.

Door de ontsnapping en het onderzoek ter plaatse werd het bezoek in de gevangenis afgelast.