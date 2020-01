“Morgen zal het mooi weer zijn”: CDH op zoek naar nieuwe ideeën én naam

Maxime Prévot, voorzitter van de Franstalige partij CDH, wil zijn partij op een heel nieuwe leest schoeien. Op een congres in Namen werd zaterdag het startschot gegeven voor de zoektocht naar nieuwe mensen en ideeën. Begin volgend jaar moet dat ook uitmonden in een nieuwe naam voor de partij, of beter voor het “participatief project”. Want er komt een gemengde vergadering van gekozenen en andere geëngageerde burgers, die in de toekomst de belangrijkste beslissingen zullen nemen, zoals bijvoorbeeld over regeringsdeelname.

Bij de verkiezingen van 26 mei viel CDH terug op vijf Kamerzetels. Ze is na PS, MR, Ecolo en PTB maar de vijfde partij in Franstalig België. Volgens Prévot zal het politieke landschap de komende jaren zodanig veranderen dat hij wel verplicht is om zijn partij open te gooien. “De grote fout van de politieke partijen is dat ze op de uitdagingen van morgen proberen te antwoorden met de recepten van gisteren”, zegt hij in De Standaard.

Prévot heeft een hekel aan extremen en wil dat de metamorfose plaatsvindt in een positieve sfeer. Onder de slogan “Morgen zal het mooi weer zijn”, volgen er de komende maanden tienduizenden huisbezoeken en zal er een app worden gelanceerd waarmee de burgers hun prioriteiten kunnen aanduiden. CDH werkt voor de participatieprojecten samen met Cap Collective, dat in Frankrijk instond voor Le Grand Débat van president Emmanuel Macron.