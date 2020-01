Europees Agentschap voor Veiligheid van Luchtvaart raadt vluchten boven Iran af

Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) heeft zaterdagavond de Europese luchtvaartmaatschappijen aanbevolen om tot nader order niet over Iran te vliegen, na de crash van een Oekraïense Boeing die per ongeluk werd neergeschoten. Daarbij kwamen woensdag in de Iraanse hoofdstad Teheran 176 mensen om het leven.

“Op basis van alle beschikbare informatie is het onze aanbeveling dat vliegen over Iran op elke hoogte tot nader order moet worden vermeden”, aldus het Europese agentschap.

Een team met Canadese onderzoekers is zaterdagavond geland in Teheran. Ze gaan er de families van de Canadese slachtoffers begeleiden. Dat kondigde de Canadese premier Justin Trudeau zaterdag aan.

Trudeau zei ook nog dat hij de Iraanse president Hassan Rohani via de telefoon heeft gevraagd om maatregelen te nemen zodat zo’n tragedie niet meer kan gebeuren. “Dat Iran de verantwoordelijkheid opneemt, is een belangrijke stap”, aldus Trudeau. “Maar ik heb benadrukt dat Teheran nog meer maatregelen moet nemen. We moeten duidelijkheid krijgen over de oorzaken van deze tragedie.”

In het centrum van Teheran zijn er zaterdag betogingen geweest uit solidariteit met de slachtoffers van de crash van vlucht PS752. Dat blijkt onder meer uit filmpjes op sociale media, meldde de BBC zaterdagavond. Er waren manifestaties aan enkele universiteiten en de betogers eisten onder meer het ontslag van Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran, en straffen voor de verantwoordelijken die het drama hebben willen toedekken. De politie kwam tussenbeide en dreef de manifestanten uiteen die “destructieve en radicale” slogans riepen, aldus het Iraanse persbureau Fars.

Volgens Fars verscheurden woedende studenten van de prestigieuze Amir Kabir universiteit affiches ter ere van Qassem Soleimani, de Iraanse generaal die op 3 januari werd gedood bij een Amerikaanse drone-aanval in Bagdad.