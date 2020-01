Antwerp-voorzitter Paul Gheysens juicht Brugse stadionplannen toe (maar deelt prikje uit naar Hans Vanaken)

Club Brugge dat van plan is een nieuw stadion te zetten op zijn huidige site: het was groot nieuws. Op stage bij Antwerp legden we het ook even voor aan voorzitter Paul Gheysens. De Ghelamco-baas bezit grond op de site waar Club aanvankelijk wilde bouwen, aan de Blankenbergsesteenweg, en die wilde hij net als enkele anderen niet verkopen. Maar dat er een nieuw stadion komt voor Club, juicht hij naar eigen zeggen wel toe.

“Absoluut, er zouden zelfs méérdere nieuwe stadions moeten komen in België”, aldus Gheysens. “Club Brugge speelt trouwens ook zeer goed vandaag, en is gestructureerd. Het is voor een stuk een voorbeeld voor velen. Maar gaan we ons met hen vergelijken? Nooit. Wij hebben een andere filosofie. Maar ik vind dat ze het zeer goed doen.”

“Vanaken heeft het toch moeilijk bij nationale ploeg”

Maar niet zo goed dat Hans Vanaken komende woensdag de Gouden Schoen moet krijgen, vindt hij. “Vanaken is een goeie speler, maar je ziet toch dat hij het in de nationale ploeg moeilijk heeft. Het is een goeie vent, met een goeie mentaliteit, maar ik vind dat het talent van Mbokani uitzonderlijk is.” In zijn ogen is er dus maar één speler die straks het kleinood verdient.

Over het werk en de sfeer op stage bij Antwerp was hij – los van de rode kaart voor Lamkel Zé – erg tevreden. “Ik heb hier een prachtige, homogene groep gezien, die ook matuurder wordt. En je weet, ik zeg altijd: we moeten kampioen worden – en dat zal ooit wel eens lukken. Wanneer weet ik niet want toeval speelt ook mee. Je twee beste spelers die uitvallen, een domme goal in een beslissende match,… Wat doe je eraan? We doen het stap voor stap, en we zijn al ver gekomen. Ook dankzij het schitterende werk van Luciano D’Onofrio.”

