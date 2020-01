OH Leuven begint 2020 met uitzege bij Union

OH Leuven heeft zaterdag de rug gerecht in de Proximus League na drie wedstrijden zonder zege. De Leuvenaars, winnaar van de eerste periode in 1B, haalden het met 2-3 bij Union. Leuven komt door de zege op een gedeelde tweede plaats - naast Westerlo, Lommel en Roeselare - in de tweede periode met tien punten. Leider Beerschot telt twaalf punten. Union blijft achter met negen punten.

De bezoekers kwamen in het Dudenpark voor rust op een dubbele voorsprong dankzij treffers van Henry (4.) en Maertens (32.), maar Union toonde zich na de pauze veerkrachtig en kwam via Tabekou (63.) en Perdichizzi (67.) opnieuw langszij. Het laatste woord was toch opnieuw voor OH Leuven. Invaller Jeremy Perbet kroonde zich in de negentigste minuut tot matchwinnaar met de 2-3.

Beerschot en Roeselare openden de zevende speeldag in de tweede periode vrijdagavond met een 1-1 gelijkspel. Eerder zaterdag troefde Westerlo Lommel af met 2-1. Zondag (om 16u) komen Virton en Lokeren als laatste twee teams nog in actie.