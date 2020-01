Xavi droomt van Barcelona, zijn Qatarese club bevestigt de gesprekken: “Ik kan het niet verbergen”

Voormalig Spaans international Xavi bevestigde zaterdag nog eens dat het zijn droom is ooit FC Barcelona te coachen, terwijl zijn huidige club Al Sadd (Qatar) gesprekken voert met de Catalaanse club over de toekomst van de oud-speler van Barcelona.

“Ik kan het niet verbergen, het is mijn droom om ooit Barcelona te coachen. Dat heb ik al vaak gezegd”, zei Xavi Hernandez in een persconferentie na een wedstrijd van Al Sadd in de Qatar Cup.

De wereldkampioen van 2010 wilde echter geen details verstrekken over de lopende onderhandelingen en zijn recente ontmoeting met zijn vriend en voormalig teamgenoot Eric Abidal, huidig sportief directeur van Barça.

Valverde onder vuur in Barcelona

Volgens verschillende Spaanse media ontmoette Abidal Xavi in Qatar om met hem te praten over de job van hoofdtrainer, indien Ernesto Valverde het einde van het seizoen niet zou halen. Valverde ligt onder vuur door tegenvallende prestaties in de Champions League en de nederlaag in de halve finale van de Spaanse Supercup donderdag tegen Atlético Madrid (3-2).

“Ik kan jullie niet veel vertellen. Alleen dat ik Abidal heb ontmoet en dat hij mijn vriend is,” zei Xavi. “We hebben veel dingen besproken. Ik respecteer Barcelona natuurlijk en ik respecteer Valverde, maar ik respecteer ook mijn club in Qatar en ik doe mijn werk hier.”

Al Sadd bevestigde intussen de onderhandelingen. “Ik ga dat niet ontkennen. Er zijn onderhandelingen over Xavi en iedereen heeft het erover”, zei de sportief directeur van de Qatarese club, Muhammad Ghulam Al-Balushi, tegen BeIN Qatar. “Maar ik kan zeggen dat Xavi tot op dit moment trainer van Al Sadd is. De uiteindelijke beslissing ligt in handen van het management van Al Sadd, in de handen van de coach en in de handen van het management van Barcelona.”