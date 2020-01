Ook De Wever tast in het duister over verslag informateurs

Hoeveel duizenden Vlaamse leeuwen er ook waren afgezakt naar de Mechelse Nekkerhal, iedereen had het op de nieuwjaarsreceptie van N-VA maar over één beest: de olifant in de kamer, zoals voorzitter Bart De Wever de federale regeringskwestie zelf ook noemde. Op minder dan twee dagen voor de informateurs opnieuw naar de koning stappen, kon De Wever daar geen klaarheid over scheppen. “Het is allesbehalve duidelijk wat de komende dagen zullen brengen. De toestand is hoogst onzeker.”

Daarna herhaalde De Wever nog eens dat zijn partij “geen regering zal aanvaarden die geen meerderheid heeft in Vlaanderen”. Daarmee geeft hij aan dat N-VA erbij wil zijn. “Wij zijn niet bang om onze verantwoordelijkheid te nemen.” Maar bij een groot deel van zijn achterban klinkt het toch dat die kans bijzonder klein is, “vanwege PS, die N-VA er niet bij wil, en vanwege meer partijen die naar een Vivaldi-coalitie neigen”. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, die in december haar steven wegdraaide van een paars-gele regering, is bij N-VA de gebeten hond. “Onwaarschijnlijk dat ze zelfs haar gsm niet meer opneemt als we haar bellen”, zegt een partijtopper. De vingerwijzing van De Wever in zijn speech, “dat wij nooit in een regering zouden stappen louter voor de eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister willen worden”, was – hoewel onuitgesproken – eveneens voor Rutten bedoeld en werd op luid applaus onthaald.

Bloemetjes voor eigen ministers

De eigen Vlaamse ministers, zowel uit de vorige regering als uit de huidige, kregen traditiegetrouw allemaal een bloemetje toegeworpen. De Wever gebruikte het om Vlaanderen nog eens af te zetten tegen de rest van het land. “Wij hebben de enige minister van Financiën en Begroting in dit land die nog wakker ligt van gezonde financiën.” En “mocht de werkzaamheidsgraad in heel België even hoog zijn als in Vlaanderen, dan was er geen vuiltje aan de lucht.” Wie in het voornemen van De Wever om de lage pensioenen op te trekken dus een uitgestoken hand zag naar PS, moet dat misschien met een korreltje zout nemen. “De verhoging van de lage pensioenen staat ook gewoon in ons partijprogramma”, zegt De Wever.

De N-VA-voorzitter kreeg ook dit jaar vlotjes de lachers op zijn hand, maar nam bij het begin van het nieuwe jaar ook even de tijd om terug te blikken op 2019 . “We kenden tegenspoed en iedereen weet dat we in een buitengewoon moeilijke positie zitten.” Met een Latijnse spreuk van Horatius die zoveel betekent als “Tegenspoed onthult het karakter, voorspoed bedekt het”, toonde De Wever zich niettemin trots op zijn partij. “We hebben de test van onze ware aard met glans doorstaan. Vanavond staan we hier samen: eensgezind, vastberaden en sterk.”