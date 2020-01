Met het schaamrood op de wangen

De timing was té toevallig. Enkele uren nadat woensdag vanuit Iran raketten afgevuurd waren op twee Amerikaanse luchtmachtbasissen in Irak, stortte nabij Teheran een passagiersvliegtuig neer. Geen van de 176 inzittenden overleefde de crash.

Iran hield koppig vol dat het niets met die crash te maken had. Zelfs nadat videobeelden opdoken waarin te zien was hoe het vliegtuig geraakt werd door een raket, internationale leiders de schuld bij het land legden en internationale experts verklaringen gaven hoe de ramp was kunnen gebeuren, bleven de Iraanse regering en het leger ontkennen.

Afweergeschut

Het toestel stortte neer aan ten zuidwesten van de hoofdstad Teheran. AP

Tot de druk zo groot werd dat gisteren plots de bekentenis kwam: volgens het leger was het afweergeschut van een basis van de Iraanse Revolutionaire Garde afgegaan nadat het vliegtuig een plotse beweging gemaakt had op een hoogte waarop het leek als een gevaarlijk doelwit. “Wellicht had iemand de automatische stand van dat afweergeschut, dat normaal niet op die basis gebruikt wordt, opgezet”, zegt professor Internationale Politiek David Criekemans (UAntwerpen).

Het Iraanse leger heeft het over een “rampzalige vergissing”, een “zware tragedie” en een “onvergeeflijke fout”. President Rouhani verontschuldigde zich duizendmaal en ook een generaal van de Revolutionaire Garde kroop door het stof om duidelijk te maken dat het hem speet.

Niet geïsoleerd raken

Volgens professor Criekemans kon het Iraanse regime niet blijven ontkennen. “Het deed dat aanvankelijk om een tegenaanval vanuit de VS te vermijden, maar intussen hebben ze wel ingezien dat ze het moesten opbiechten om de steun vanuit Europa niet te verliezen. Ze dreigden anders helemaal geïsoleerd te geraken. Ik denk dat ze de juiste beslissing genomen hebben. Dit is de politieke prijs die ze moeten betalen en het kan een opportuniteit zijn voor hen om te tonen dat ze willen meewerken aan het onderzoek. Ze willen goodwill tonen.”

Ook professor Politieke Wetenschappen Hendrik Vos (UGent) schrok niet van de bekentenis. “Het is wat we allemaal vermoed hadden. Maar Iran slaat hier wel een heel slecht figuur. Niemand heeft dit gewild. Zeker Iran niet, want er zaten vooral Iraniërs op het vliegtuig. Maar zoiets kan nu eenmaal gebeuren in een situatie waarin iedereen op scherp staat en er veel onrust is. Dan kan het weleens gebeuren dat iemand op de verkeerde knop duwt.”

Criekemans beaamt dat Iran heel slecht uit deze affaire komt. “Dit toont de zwakte en het gebrek aan professionaliteit binnen het Iraanse leger. Heel amateuristisch.”

Wraak

Voor vergelding moet het land volgens Vos niet vrezen. “Dat verwacht ik niet. De situatie is helemaal anders dan toen in 2014 dat vliegtuig boven Oekraïne neergehaald werd. Toen zijn er strenge sancties genomen tegen Rusland omdat de schuld bij dat land gelegd werd. Nu zal dat niet gebeuren. De sfeer was zo gespannen geraakt, onder meer door de daden van Trump en de vrees voor vergelding na de raketaanvallen, dat een keten van handelingen in gang gezet is die geleid heeft tot een ramp die niemand wilde.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft Iran na de bekentenis gevraagd om de schuldige(n) te straffen. Hij eist ook een volledige schuldbekentenis, officiële verontschuldigingen via de officiële kanalen en de betaling van schadevergoedingen. Dat eerste heeft Rohani alvast beloofd. Hij belde Zelenski met de boodschap bij dat de schuldigen van de crash gestraft zullen worden. De Canadese premier Justin Trudeau eist ook een volledig en transparant onderzoek. “Iran zal onder druk komen te staan voor herstelbetalingen”, zegt Vos. “Ze zullen de bluts met de buil moeten nemen.”