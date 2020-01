Oekraïens meisje wil Manneken Pis speelkameraadje geven, koning Filip antwoordt

Brussel - Een meisje van 11 uit Kiev heeft een opmerkelijke brief gestuurd naar koning Filip en koningin Mathilde. Daarin biedt ze een zelfgemaakt standbeeld van een kat aan dat ze naast Manneken Pis gezet zou zien in Brussel. Ze kreeg zelfs een antwoord, menden de kranten van Sudpresse.

De in het Engels getypte brief kwam in de herfst toe in het koninklijk paleis in Laken. Afzender: Ksenia Zbyshko uit Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. “Laat me toe om u te feliciteren met koningsdag”, schreef Ksenia. “Omdat het de 400ste verjaardag van Manneken Pis is, wil ik van die kans gebruikmaken om u een standbeeld voor te stellen dat ik onlangs zelf gemaakt heb.”

Het gaat om een standbeeld van een kat, die het meisje zelf Chat Pis genoemd heeft. “Mijn doel is om de traditie van Jérôme Duquesnoy in 1619 voort te zetten en de familie uit te breiden.”

Antwerpen

Ksenia schrijft al sinds haar 8ste te tekenen, te schilderen en te beeldhouwen. “Ik droom ervan om te studeren aan de Royal Academy of Arts.” Twee jaar geleden was de Oekraïense met haar familie in Antwerpen om er haar verjaardag te vieren. “Ik was verbaasd door de schoonheid en de mix van oude en hedendaagse kunst die in het dagelijkse leven opgenomen is. Op 25 juni 2017 heb ik een tentoonstelling bijgewoond en daar is het idee van Chat Pis gegroeid. Jullie hebben al Manneken Pis, Jeanneke Pis en Zinneke Pis. Volgens mij zou mijn kat een goede toevoeging zijn voor de familie.”

“Maar ik zou ook al blij zijn als u gewoon zou zeggen dat u tevreden bent met mijn voorstel”, schrijft Ksenia nog. “En als veel kinderen en volwassenen op een dag kunnen zien wat een jong meisje dat verliefd is geworden op België gemaakt heeft.”

Antwoord

Het antwoord vanuit het koninklijk paleis bleef niet uit. Ksenia kreeg een brief van Chantal Cooremans, die voor de koning werkt. “De koning en de koningin van België hebben me gevraagd u op te hoogte te brengen van de ontvangst van uw brief”, staat daarin. “Ik heb de eer u ervan te informeren dat uw verzoek is overgemaakt aan de burgemeester van de stad Brussel. De koning en de koningin feliciteren u met uw interesse in kunst en wensen u veel succes met uw project.”

Vanuit de stad Brussel werd nog geen antwoord gegeven op de vraag. Bij burgemeester Philippe Close blijft het stil, net als bij de minister van Cultuur.