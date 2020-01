Trieste prins William reageert voor het eerst op ‘Megxit’: “Heel mijn leven kon ik mijn arm om mijn broer slaan, nu kan dat niet meer”

Prins William heeft voor het eerst gesproken sinds zijn broer Harry en diens vrouw Meghan Markle aangekondigd hebben een stap terug te zetten uit de Britse koninklijke familie. “Ik heb mijn arm heel mijn leven om hem heen kunnen slaan”, zei William aan een vriend volgens The sunday times. “Ik ben triest dat het nu niet meer zal kunnen.”

Ook voor prins William was het een verrassing toen prins Harry en Meghan Markle het nieuws woensdag bekendmaakten. De kroonprins had tien minuten voor de aankondiging op sociale media gebeurde wel een mailtje gekregen van zijn broer, maar eerder was hij niet op de hoogte.

De Britse krant The sunday times schrijft zondag dat hij bedroefd is door het nieuws. “Ik heb mijn arm heel ons leven om mijn broer kunnen slaan”, heeft William naar verluidt gezegd tegen een vriend. “Maar nu kan dat niet meer. We zijn aparte entiteiten. Ik ben er echt triest om. Al wat we nu kunnen doen, is hen zoveel mogelijk steunen en hopen dat er een tijd komt waarop we weer naast elkaar staan. Ik wil dat iedereen voor het team speelt.”

Hoe de ‘Megxit’ precies in zijn werk zal gaan, is nog niet duidelijk. Meghan Markle is in Canada, waar ze wellicht naartoe zal verhuizen met Harry en hun acht maanden oude zoontje Archie, en Harry is in het Verenigd Koninkrijk achtergebleven om de onderhandelingen te voeren met de koninklijke familie. Queen Elizabeth heeft opgeroepen om daar vaart achter te zetten en zelfs een ultimatum gesteld. Maandag komen ze al een eerste keer samen, en dat wordt de eerste keer dat William en Harry elkaar zien sinds de aankondiging.