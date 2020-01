Jinnih Beels kritisch voor eigen partij: “Ik ben consequent in wat ik zeg, dat kan van SP.A niet gezegd worden”

Jinnih Beels heeft in een interview fel uitgehaald naar haar partij. De SP.A-schepen in Antwerpen zegt in De zondag dat zij zelf consequent is in wat ze zegt, “maar van mijn partij kan dat niet gezegd worden”.

Voor ze in de politiek kwam en schepen werd in Antwerpen, werkte Jinnih Beels voor de Antwerpse politie. Dat lijkt al een ver verleden: vandaag is ze uitgegroeid tot het boegbeeld van SP.A in Antwerpen en een van de populairste socialisten omdat ze voor haar mening uitkomt. “Ik ben wie ik ben: what you see is what you get”, zegt Beels in De zondag. “Ik zal niet veranderen. Maar ik ben wel consequent in wat ik zeg. Dat kan van mijn partij niet gezegd worden. Of toch niet de laatste jaren. We hebben te vaak ons DNA verwaarloos uit vrees om enkele stemmen te verliezen. Wie dat doet, wordt afgestraft.”

Ze is kritisch voor haar partij, maar vindt dat niet verkeerd. “Ik mag toch kritisch zijn? Het is de waarheid. Wie handelt op basis van angst, neemt foute beslissingen. Dat is te vaak gebeurd. Wij hingen onze kar vast aan ideeën die niet de onze zijn omdat we dachten daarmee stemmen te winnen. Het klimaatspijbelen is daar een voorbeeld van. Ik juich toe dat jongeren op straat komen voor het klimaat, maar als schepen van Onderwijs kan ik niet toejuichen dat ze ook spijbelen. Dat zou inconsequent zijn. Ik heb in juni verhalen gehoord van jongeren die gebuisd zijn omdat ze niet op de schoolbanken zaten.”

Volgens Beels kan Conner Rousseau, de nieuwe voorzitter van SP.A, voor de kentering zorgen. “Ik heb het volste vertrouwen in hem. Hij durft lastige knopen doorhakken, en dat heeft mijn partij nodig. Hij staat wel voor een zware opdracht. Ik hoop vooral dat hij de neuzen weer in dezelfde richting krijgt.”