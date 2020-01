Drie vermiste kajakkers na nachtelijke zoekactie dood teruggevonden, 15-jarige jongen wel nog in leven

Drie vermiste kajakkers zijn in de nacht van zaterdag op zondag dood teruggevonden in het Franse Le Crotoy. Een vierde, een jongen van 15 jaar, werd zwaar onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de Franse radiozender France Bleu.

De vier kajakkers maakten deel uit van een groep van acht kajakkers, aangesloten bij een club in Saint-Valéry-sur-Somme, die zaterdag in de vissershaven Le Hourdel in de baai van de Somme vertrokken op een tocht. Na enige tijd scheidden hun paden: de ene groep wilde liever naar Cayeux-sur-Mer doorgaan, de andere richting Le Crotoy.

Die laatste groep bestond uit twee mannen van 46 en 47 jaar, een vrouw van 58 en een jongen van 15, en zou rond 17 uur toekomen. Toen ze er uren later nog niet waren, gaven de andere kajakkers hen als vermist op.

De politie trof de lichamen van een van de mannen en de vrouw zaterdagavond laat aan in Le Crotoy. De zoektocht duurde de hele nacht verder, en met resultaat: ook de andere man werd levenloos teruggevonden rond 4 uur ’s ochtends. De 15-jarige jongen was wel nog in leven toen de hulpdiensten hem vonden. Hij werd zwaar onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het momenteel met hem gaat.

Het is ook nog niet geweten wat er gebeurd is waardoor de vier in de problemen zijn gekomen.