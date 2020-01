Ook regering van nationale eenheid aanvaardt staakt-het-vuren in Libië

In Libië heeft ook de regering van nationale eenheid (GNA) van Fayez al-Sarraj het staakt-het-vuren aanvaard. Eerder kondigden de strijdkrachten van generaal Khalifa Haftar een staakt-het-vuren af in de gevechten om de controle over de hoofdstad Tripoli. Ze geven daarmee gehoor aan een eerdere oproep van Moskou en Ankara, die elk een van de elkaar bekampende partijen steunen.

Regeringsleider Fayez al-Sarraj, die erkend wordt door de Verenigde Naties (VN), kondigde het staakt-het-vuren aan vanaf zondag 12 januari net na middernacht. Hij benadrukte wel dat zijn troepen het recht hebben om “elke agressieve aanval te beantwoorden die zou komen van het andere kamp”. De GNA aanvaardt het staakt-het-vuren op vraag van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

De strijdkrachten van generaal Khalifa Haftar kondigden zaterdag net voor middernacht een staakt-het-vuren aan. Een woordvoerder van het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA) van generaal Haftar waarschuwde de rivaliserende troepen van de regering in Tripoli voor een “harde repliek” indien het staakt-het-vuren wordt geschonden.

In het centrum van Tripoli was even na middernacht nog artillerievuur te horen, maar onmiddellijk daarna werd het volgens ooggetuigen stil.