Australische premier biedt excuses aan, terwijl wortels gedropt worden om bedreigde kangoeroes te redden in bosbranden

De Australische premier Scott Morrison heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop hij gereageerd heeft op de bosbranden waardoor in zijn land al meer dan 10 miljoen hectare bos - meer dan driemaal de oppervlakte van België - in vlammen opgegaan is. Een einde lijkt niet meteen in zicht, maar daar laten de hulpdiensten en vrijwilligers zich niet door ontmoedigen.

De bosbranden woeden in alle hevigheid verder in Australië. In totaal kwamen al 29 mensen daardoor om het leven - zaterdag overleed een brandweerman nog tijdens het blussen - en werden duizenden woningen vernield. Maar ook voor de wilde dieren in het land is de situatie dramatisch. Het WWF heeft becijferd dat al 1,25 miljard dieren de bosbranden niet overleefd hebben.

Kangoeroes

In de zwaarst getroffen regio New South Wales wordt vooral gevreesd voor de rotskangoeroes. Die dieren slagen er meestal wel in om aan het vuur te ontsnappen, maar door de branden raakt hun habitat wel volledig vernieuwd en dreigen ze dan ook te sterven omdat ze geen voedsel meer vinden.

Om die reden werd ‘Operation rock wallaby’ op poten gezet door natuurorganisaties in de regio. De voorbije dagen werden duizenden kilo’s wortels en zoete aardappelen met helikopters gedropt boven het getroffen gebied. Op foto’s op sociale media is te zien hoe de hongerige dieren smullen van het voedsel.

Naast de natuurorganisaties en de hulpdiensten steken ook massa’s vrijwilligers de handen uit de mouwen. Een van de opmerkelijkste voorbeelden daarvan is wat de nabestaanden van de in 2006 overleden Australische dierenvriend Steve Irwin doen. Zijn weduwe Terri en zoon Robert hebben zijn dierenkliniek, de Australia Zoo Wildlife Hospital, voortgezet en hebben daar de voorbije jaren al meer dan 90.000 wilde dieren opgevangen en verzorgd hebben.

De voorbije dagen waren er opvallend meer dieren die binnengebracht werden, zeggen ze bij CNN. “Die dieren zijn wanhopig om te ontsnappen aan de vlammen”, zegt Terri. “Koala’s bijvoorbeeld, die instinctief automatisch naar de top van bomen gaan om daar te eten. Maar eucalyptusbomen hebben veel olie in de balderen, die exploderen wanneer ze in contact komen met vuur.”

Ook kangoeroes en vossen zijn bedreigd, zegt Irwin. “We moeten overuren kloppen om alle dieren de nodige zorgen te kunnen bieden.”

Intussen doen op sociale media opvallend veel kaarten van Australië de ronde waarop de ravage aanschouwelijk in beeld gebracht wordt. Die zijn niet allemaal correct of worden vaak verkeerd geïnterpreteerd, waarschuwen de makers ervan.

Een van de populairste kaarten die gedeeld wordt is er één waarop schijnbaar te zien is waar de meeste branden zich voordoen, met bijvoorbeeld de kustlijn in opvallende kleuren waardoor je zou denken dat de situatie daar bijzonder erg is. Onder meer popster Rihanna deelde de kaart al en schreef er “vreselijk” bij.

Maker Anthony Hearsey benadrukt op Twitter dat hij de kaart gemaakt heeft en dat ze verkeerd geïnterpreteerd wordt. “Het is een kaart die weergeeft van waar de meeste meldingen van branden komen”, zegt hij. Hearsey benadrukt dat niet alle gebieden nog in brand staan.

Ook een kaartje vanop de overheidswebsite MyFireWatch wordt volgens de overheid verkeerd geïnterpreteerd. De symbolen erop - vlammen - worden door duizenden mensen op sociale media geïnterpreteed als de plaatsen waarop het brandt in Australië. Maar zo is het niet, benadrukt de overheid op de website. “Een vlam toont elke warmtebron die warmer is dan de omgeving. Dat kan ook industriële daken of gasinstallaties tonen.”