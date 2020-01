Binnenkort in België: jumping voor konijnen

Aarschot / Tielt-Winge - In Aarschot kan je binnenkort terecht voor een wel heel aparte jumpingwedstrijd. Niet met paarden, zelfs niet met stokpaarden, maar met … konijnen. Echte ‘professionals’ uit Duitsland dan nog.

Een gezelschap uit het Duitse Bremen komt op zaterdag 25 en zondag 26 januari afgezakt naar tuincentrum Oh’Green in Aarschot voor een jumpingdemonstratie met hun konijnen. De beestjes zijn speciaal gekweekt voor de uitzonderlijke sport. Sommige zijn al in de leer vanaf zes maanden en kunnen na jaren training tot een meter hoog springen.

“Dit is een unicum”, zegt Frans Schuermans, voorzitter van de vzw Hagelands Neerhof, die haar 35ste show voor neerhofdieren organiseert. “Konijnen kunnen, net als paarden, over hindernissen springen. Het komt eropaan een aantal hindernissen te nemen in zo weinig mogelijk tijd. Het snelste konijn wint de race.” Of er geen kritiek van dierenrechtenorganisaties wordt verwacht? “Kritiek? Een konijn wipt en springt zijn hele leven, die beestjes doen niets liever”, zegt Schuermans. “Zo’n jumping is voor konijnen veel natuurlijker dan voor paarden.”

Naast de konijnenshow organiseert de vzw ook onder andere een schoonheidswedstrijd voor kippen, duiven, park- en watervogels, konijnen en cavia’s. Er is zelfs een eierwedstrijd voor de mooiste eieren op basis van kleur en gewicht. Begin maar al te leggen.