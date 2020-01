Iraniërs betogen en roepen “Dood aan de dictator”, Trump drukt zijn steun uit met tweets in het Farsi

Na de bekentenis van Iran dat het woensdag “per ongeluk” een vliegtuig neergeschoten heeft, zijn kwade Iraniërs op straat gekomen om te protesteren. “Dood aan de dictator”, riepen ze, gericht aan hun leider Ayatollah Khamenei. Donald Trump steekt hen een hart onder de riem door in het Farsi te tweeten dat hij hen “altijd gesteund heeft”.

De oproerpolitie was zaterdagavond op meerdere plaatsen in Iran, onder meer in hoofdstad Teheran, nodig om kwade betogers in bedwang te houden. Zij kwamen op straat nadat het Iraanse leger toegegeven heeft dat woensdag door een menselijke fout een Oekraïens passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten werd, met 176 - voornamelijk Iraanse - doden als gevolg.

“Dood aan de dictator”, riepen de betogers. Ze viseren daarmee Ayatollah Khamenei, de leider van het land, van wie ze verontschuldigingen en zijn ontslag verwachten. Ze worden daarin bijgetreden door tal van kranten in het land. De druk op de leider wordt op die manier erg groot, maar de vraag is welke gevolgen dat zal hebben in het vaak onvoorspelbare Iran.

Trump steunt betogers

Het duurde niet lang voor de Amerikaanse president zich in de debatten moeide. Hij deed dat door een boodschap in het Farsi te schrijven op Twitter. “Aan de moedige lijdende mensen van Iran: ik steun jullie al sinds het begin van mijn presidentschap, en mijn regering zal aan jullie kant blijven staan. We volgen de protesten op de voet en zijn geïnspireerd door jullie moed.”

Even later voegde hij er nog aan toe dat de Iraanse overheid moet toelaten dat mensenrechtenorganisaties de situatie in het land opvolgen. “Er kan niet opnieuw een bloedbad zijn bij een vredig protest, ook het internet mag niet afgesloten worden. De wereld kijkt mee.”