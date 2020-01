Minstens 11 doden bij zwaar stormweer in Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn bij hevig stormweer vrijdag en zaterdag al zeker elf mensen om het leven gekomen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de hulpdiensten.

De civiele bescherming van de deelstaat Alabama verklaarde zaterdag dat een tornado tijdens onweersbuien drie levens heeft geëist. Daar werden ook talloze huizen en hoogspanningsleidingen verwoest.

In Texas kwamen een politieagent en een brandweerman om het leven toen ze werden aangereden door een auto. Een andere brandweerman is zwaargewond. Nog in Texas overleed een 44-jarige man nadat een boom op zijn huis viel.

Ook in Louisiana kwam volgens de politie van de gemeente Caddo een man om toen een grote boom op zijn huis terechtkwam. En in Bossier, ook in Louisiana, liet een ouder echtpaar het leven. Hun lichamen werden aangetroffen nabij hun stacaravan. Het noodweer was daar zo hevig dat de stacaravan van de slachtoffers instortte en de brokstukken tot zestig meter verder vlogen.

In Oklahoma verdronk een 58-jarige man en in Iowa viel een dode bij een verkeersongeluk dat veroorzaakt werd door het noodweer.

De stormen trekken zondag volgens verwachtingen verder richting oosten en noorden. In North-Carolina en Alabama zaten meer dan 200.000 mensen zondag zonder stroom.

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP