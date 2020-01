Twaalf Belgische vakantiegangers overleden tijdens kerstvakantie

Twaalf Belgische vakantiegangers zijn de voorbije kerstvakantie om het leven gekomen. Dat schrijft De zondag en wordt bevestigd door Touring. “Er is niemand overlijden tijdens een ski-ongeval”, zegt woordvoerder Danny Smagghe. “Het gaat onder andere om auto-ongevallen en overlijdens in tropisch gebied.” Buitenlandse Zaken kan het aantal nog niet bevestigen.

Bij overlijdens op vakantie in de kerstperiode wordt vaak aan skiërs gedacht, maar de voorbije vakantie is geen enkele Belg overleden na een ski-ongeval. De twaalf overlijdens deden zich volgens Smagghe op de meest uiteenlopende bestemmingen voor. “Het waren onder andere auto-ongevallen en overlijdens in tropisch gebied.”

Mogelijk heeft dat te maken met de goede sneeuwkwaliteit. “Als er veel sneeuw valt en die blijft liggen, vallen skiërs zachter en lopen ze minder ernstige verwondingen op”, zegt Smagghe. “Breuken of hoofdtrauma’s zijn op die manier makkelijker te vermijden dan wanneer de sneeuw smelt en je op harde ijsplekken valt.”

Er was wel een lichte stijging van het aantal tussenkomsten in skioorden en het aantal gerepatrieerde landgenoten - 127 - ligt ook hoger dan vorig jaar. In de eerste week stelde VAB-reisbijstand nochtans een daling van 24 procent van het aantal ski-ongevallen vast, maar na de tweede week stond de teller toch op 5 procent meer. Dat heeft alles te maken met de sneeuwstormen die skiën in die eerste week op veel plaatsen onmogelijk maakten.

