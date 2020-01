Zo spannend is de Proximus League op dit moment: als de zevende vandaag wint, staat hij de eerste

De tweede periode van de Proximus League is razend spannend. Halfweg die competitie hebben zeven van de acht ploegen elkaar nog van geen vin gelost. Enkel Lokeren staat er beroerd voor. Als Virton straks de rode lantaarn klopt, springt het van de zevende naar de eerste plaats. Het beloven nog zeven boeiende speeldagen te worden in de strijd voor het promotieduel tegen OHL.

Ook opvallend: Beerschot staat momenteel aan de leiding in de tweede periode, maar kan omwille van de slechte prestaties in de eerste periode ook nog uit de boot vallen voor Play-off 2 en over enkele weken veroordeeld worden tot het spelen van play-downs.

Stand Proximus League

1. Beerschot VA 12ptn

2. Westerlo 10ptn

3. Lommel SK 10ptn

4. OH Leuven 10ptn

5. Roeselare 10ptn

6. Union 9ptn

7. Virton* 9 ptn

8. Lokeren* 2ptn

* Virton en Lokeren spelen om 16u nog tegen elkaar

