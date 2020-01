Massale evacuatie in Dortmund: 14.000 mensen moeten huis uit door bommen Tweede Wereldoorlog

In het centrum van de Duitse stad Dortmund is zondag een grootschalige evacuatie aan de gang. Ongeveer 14.000 mensen moeten tijdelijk hun woning verlaten omdat er niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt zijn.

In totaal werden er vier niet-ontplofte bommen gevonden op twee locaties in de Duitse stad, onder meer in de buurt van twee ziekenhuizen, zo meldt het stadsbestuur. De ziekenhuizen werden zaterdag al ontruimd, zondag gaat de ontruiming van de buurt verder. In totaal moeten zo’n 14.000 mensen hun woning verlaten. Zij worden tijdelijk opgevangen in een lokale school.

Door de evacuatie werd ook de hoofdingang van het centrale station gesloten en zijn de treindiensten sinds het middaguur beperkt. Verwacht wordt dat de bommen zondag onschadelijk zullen worden gemaakt.