Sandra (45) vecht vier jaar na trouw in Turkije ‘schijnhuwelijk’ aan: “Alsof onze liefde verboden is”

Sandra Lievens (45) uit Turnhout trouwde in oktober 2015 in Turkije met Mustafa (38). “Maar het huwelijk in Turnhout laten erkennen lukt nog altijd niet, alsof onze liefde verboden is”, zegt Sandra die cipier is. “Waarom mogen wij niet gewoon man en vrouw zijn? Samen koken, samen werken, samen slapen en soms eens samen ruzie maken?”

Het huwelijk met haar ex-man liep in 2011 spaak. Sandra wilde niet alleen blijven en leerde in april 2015 Mustafa Acartürk kennen via een datingsite. “Een maand later logeerden we samen in een hotel in ...