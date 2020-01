Informateur Bouchez: “Niemand zal zijn droomcoalitie krijgen”

Informateur Georges-Louis Bouchez heeft zondag als MR-voorzitter op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij de andere partijen die bij de federale regeringsvorming betrokken zijn, opgeroepen aan tafel te gaan zitten om de formatie te starten, om te voorkomen dat de populisten in België kunnen blijven groeien. “Acht maanden na de verkiezingen is de tijd van hypotheses, geruchten, kleine persoonlijke en partijbelangen voorbij”, zei hij in Waver.

“Het is meer dan tijd om rond te tafel te gaan zitten om een regering te vormen”, aldus Bouchez, die maandag samen met CD&V-voorzitter Joachim Coens maandag bij de koning verwacht wordt voor een verslag over de informatiemissie. Hij herhaalde dat niemand zijn droomcoalitie zal krijgen. CD&V bleef de laatste dagen aandringen om een regering met de N-VA te vormen terwijl PS en Ecolo dit aan Franstalige kant verwerpen.

De nieuwe MR-voorzitter koos voor een Macron-slogan “en marche pour 2020” (Vooruit voor 2020) en legt zoals de Franse president ook de focus op de strijd tegen populisten. “Dat zijn de enige winnaars van de verkiezingen van mei in België, aldus Bouchez die verwees naar PVDA en Vlaams Belang. “Iedere dag zonder regering versterkt de populisten alleen maar. Ik spoor mijn collega’s dus aan om zo snel mogelijk een regering te vormen, want het is altijd mogelijk om een enthousiasmerend, sterk en geloofwaardig project te creëren in het belang van het land”.

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) riep donderdag nog op om niet naar vervoegde verkiezingen te gaan wegens de voorspelde winst voor de extremen.