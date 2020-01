Eerste Antwerp-aanwinst is in België om te tekenen

Hij is er eindelijk geraakt. Moustapha Ava Dongo (23), de Congolese centrale verdediger die Antwerp wil vastleggen, is zondag in België geland. Als hij nu nog voor zijn medische tests slaagt, zet hij zijn handtekening onder een meerjarig contract - tot nu toe was er sprake van een verbintenis tot 2023.

Dongo komt over van AS Vita in Kinshasa, dat nog een tijdje moeilijk deed en hem niet wilde vrijgeven. Maar de verdediger was eigenlijk ook eigendom van Jeunesse Sportive en Antwerp kreeg uiteindelijk alles geregeld.

Het ging hem overigens twee keer live scouten, één keer bij zijn club en één keer bij de Congolese nationale ploeg. Of hij klaar is voor het Belgische voetbal, zal binnenkort blijken, maar hij krijgt de komende maanden de tijd om zich rustig aan te passen.