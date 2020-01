Belg maakte goede doelen op sluwe wijze 1,5 miljoen afhandig, maar moet nu 5 jaar naar gevangenis

Een 37-jarige Belg is in de VS veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een schadevergoeding van 1,6 miljoen dollar aan zijn slachtoffers voor fraude. Volgens Justitie in de VS maakte de man deel uit van een bende die goede doelen en advocatenkantoren oplichtte.

Aref Zokita Said (37), een Belg van Marokkaanse origine, maakte deel uit van een bende die goede doelen, non-profitorganisaties en advocatenkantoren oplichtte. De werkwijze was steeds dezelfde: de bende stuurde eerst een cheque met een mooie donatie op naar de slachtoffers, waarna die telefoon kregen om te zeggen dat ingevulde bedrag niet klopte en hen gevraagd werd om een deel van de som terug te betalen. Sommigen gingen daarop in, en merkten even later dat het om een valse cheque ging.

Toen de bende op de radar van de politie verdween, vluchtte Said naar Marokko. Daar werd hij begin 2018 opgepakt en in december van dat jaar werd hij uitgeleverd aan de VS. Het openbaar ministerie eiste aanvankelijk 20 jaar cel tegen hem, wat later werd teruggebracht naar 7 jaar. Uiteindelijk kreeg hij een celstraf van 60 maanden - 5 jaar - opgelegd. Hij moet zijn slachtoffers ook 1,6 miljoen dollar - ongeveer 1,5 miljoen euro - terugbetalen.