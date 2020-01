Politiek kaapt Gentse nieuwjaarsdrink: burgemeester Mathias De Clercq onderbreekt speech tot twee keer toe voor boegeroep

Gent - De nieuwjaarsdrink, een moment waarop Gentenaars elkaar een gelukkig nieuwjaar moeten wensen, is zondag nog meer dan anders een politiek event geworden. De speech van burgemeester Mathias De Clercq werd begeleid door boegeroep. “Achteraf kreeg ik vooral vragen voor selfies en opgestoken duimen”, reageert hij.

Het was zondagvoormiddag niet de allerbeste nieuwjaarsreceptie. Dan hebben we het vooral over de weergoden. Een miezerige ochtend hield veel mensen thuis. Het was druk onder en naast de stadshal, maar het was al drukker de afgelopen jaren.

“Dit is een slecht stadsbestuur”

En dan was er de sfeer bij de start. Gelijk met de speech van Mathias De Clercq begon een boegeroep en een fluitconcert. De voorman: Nick Van Mieghem van Voorpost, mét megafoon. “We willen onze stem laten horen. We zijn niet tevreden. Dit is een slecht stadsbestuur, de zelfstandigen worden hier doodgemaakt.” De politie hield hem en zijn gevolg in de gaten, maar liet hem begaan. Valt niet te ontkennen: heel veel omstanders distantieerden zich openlijk van de vertoning.

“Gentenaars durven anders te denken”

Tot twee keer probeerde burgemeester De Clercq de boeroepers stil te krijgen. De tegenstander bleven roepen. Hij is, zei hij in zijn speech, nochtans niet tegen dwarsliggers. “Gentenaars durven anders te denken, ze hebben het lef om een eigen koers te varen en ze hebben de vrijheid om hun eigen gedacht te zeggen.”

Het eigen gedacht van sommigen klonk zondag wel luid. Een pak van de aanwezigen hoorde de speech nauwelijks. “Jammer”, zei ‘Buffalo’ Kurt Verhelst. “Ik ben ook kritisch. Ik vind ook dat niet alles in deze stad loopt zoals het hoort. Zelfs als werknemer van de stad durf ik dat te zeggen. Maar Gentenaars moeten wel beleefd zijn. Laat iedereen uitspreken. Dan kan je daarna nog altijd awoert roepen.” De verdeeldheid zorgde ervoor dat de 21ste nieuwjaarsdrink nog meer dan anders een politiek evenement is geworden. Roepen leek zondag bijna een gimmick.

Foto: jcd

Foto: jcd

De Clercq werkte zijn speech netjes af en nam daarna een volksbad. “Ik heb vooral positieve signalen gehoord. En ik ben niet doof voor de kritiek. Maar laat ons vooral respectvol met elkaar omgaan. De mensen die zondagvoormiddag lawaai maakten hadden dat niet voor al diegenen die wél wilden luisteren.”

De stad trakteerde zondag op 28.000 drankjes. Maar er werd veel meer gedronken. Honderden mensen hadden geen zin in de wachtrij en brachten hun eigen drank mee. Al dan niet - het is een traditie net zoals boegroep dat begint te worden - geserveerd op een strijkplank. Volgens de politie waren er 12.500 aanwezigen, iets minder dan vorig jaar door het slechte weer. De oproep om Groen-schepen Filip Watteeuw met tomaten te bekogelen werd niet opgevolgd.