Meer dan 2.000 strobalen in brand in provincie Namen, 200.000 euro schade

Meer dan tweeduizend strobalen die op een veld lagen in Vodelée, een deelgemeente van het Naamse Doische, zijn zaterdagnacht in vlammen opgegaan. Dat zegt de burgemeester van Doische, Pascal Jacquiez. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Er is sprake van 200.000 euro schade.

“Volgens de brandweer ter plaatse is er geen twijfel dat de brand aangestoken is, want er waren twee vuurhaarden, één voor en één aan de achterkant van de stromijt, die ongeveer veertig meter lang is. Zelfontvlamming zou niet zo snel gaan”, zegt burgemeester Jacquiez.

Zondagvoormiddag liet de brandweer de strobalen gecontroleerd uitbranden. “Dat kan nog dagen duren. Daarna moeten ze opgeruimd worden. Twee brandweermannen blijven steeds ter plaatse ter observatie”, zegt Jacquiez.

Een woning in de buurt bleef gevrijwaard. Toch is de schade groot. “Er is sprake van 100.000 euro voor het stro. Daarbij moet hetzelfde bedrag geteld worden om ze op te ruimen en om de betonnen vloer te herstellen waar ze op lagen.”