Man steekt huisje per ongeluk in brand en overleeft daarna twintig dagen in zware vrieskou in Alaska

Een ongelooflijk reddingsverhaal, zo leest het relaas van Tyson Steele, een 30-jarige Amerikaan die zijn huisje in Alaska per ongeluk in brand stak en vervolgens meer dan twintig dagen moest wachten op hulp. Bij temperaturen tot zelfs -30 graden.

Het verhaal van Tyson Steele begint in z’n hutje in Susitna Valley. Daar was hij op een dag in het midden van december wat vuur aan het maken in een houtkachel, toen hij er per ongeluk karton in stak. “Ik wist dat dat een probleem was”, zegt de man. “Ik heb altijd houtkachels gehad en ik weet dat daar problemen van komen. Al snel schoot er een vlam naar boven door de schoorsteen die op het dak landde.”

Foto: Alaska State Troopers

Daarna ging het razendsnel: het hele dak stond meteen in lichterlaaie. Steele greep alles wat hij kon - wat dekens, jassen, slaapzakken - en vluchtte. “Toen ik buitenkwam, zag ik dat alles in de fik stond. Ik hoopte dat mijn labrador, Phil, me gevolgd zou zijn, maar blijkbaar was dat niet zo. Ik besefte dat en werd hysterisch. Ik heb geen woorden voor dat verlies, ik schreeuwde. Geen kwade of trieste schreeuw, enkel een schreeuw. Het voelde alsof ik m’n longen eruit trok.”

Tyson wordt gered, na twintig dagen in de kou. Foto: Alaska State Troopers

Tyson Steele stond er helemaal alleen voor. Hij leeft in een erg afgelegen gebied, de volgende buur is zo’n 35 kilometer weg. De enige weg in en uit het gebied is door de lucht, maar Steele kon niemand verwittigen: zijn telefoon werkte niet. Intussen probeerde hij vergeefs de vlammen te blussen met sneeuw. “Ik werkte een hele nacht door, om verschillende stukken van het vuur te blussen, maar er gebeurde gewoon helemaal niets.” Hier en daar kon hij wel wat blikken voedsel en pindakaas uit een kast halen, uit een deel van het huis waar het vuur nog niet hevig woekerde. “Genoeg om dertig dagen te overleven, als ik er elke dag twee at. Alleen: de helft van die blikken waren verwarmd door de hitte en daardoor waren ze gebarsten en open.”

Sneeuwhut

Om zich toch te kunnen beschermen, bouwde Steele een sneeuwhut. Toen het vuur later helemaal uit was, gebruikte hij was hout dat hij gevonden had om een soort tentstructuur te bouwen over wat overbleef van z’n woning. “Ik heb daarna veel geslapen en geprobeerd niet naar buiten te gaan, de sneeuw stond er op een bepaald moment tot anderhalve meter hoog.” Terwijl de tijd passeerde vroeg hij zich af of er mensen ongerust zouden worden, en misschien hulp zouden sturen.

En dat gebeurde uiteindelijk, toen de Alaska State Troopers een telefoontje kregen van een vriend van Steele om eens een kijkje te nemen. De vriend had al weken niks meer gehoord van z’n maat. Toen de agenten boven het hutje kwamen met de helikopter, ontdekten ze dat Steele in grote letters ‘SOS’ had geschreven in de sneeuw. De man had de heli ook gehoord en daarop was hij naar buiten gelopen om aandacht te trekken.

Na z’n redding is Steele van plan om bij zijn familie in Salt Lake City te gaan wonen. “Zij hebben een hond, dat zal me wat kunnen afleiden en misschien een therapeutisch effect hebben”, zegt hij.