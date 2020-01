Bommelfeesten lopen uit de hand: auto in brand gestoken, vier agenten gewond na schermutselingen

Ronse - De 70e Bommelfeesten in Ronse zijn zaterdag tumultueus verlopen. Bij schermutselingen op en rond de Kleine Markt raakten vier agenten gewond en verderop werd onder meer een auto in brand gestoken. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus hoofdcommissaris Patrick Boel. “Het liet geweldig uit de hand, dit was een zeer onrustige Bommelnacht.”’

Het gooien van zware voetzoekers, dat al een week aan de gang was in Ronse, heeft zaterdag een driest hoogtepunt bereikt. Terwijl de 70e Bommelfeesten zaterdag volop losbarstten, vloog rond 21.30 uur in de Aatstraat een Renault Laguna in brand. De eigenaars, een Marokkaans gezin, moest lijdzaam toezien hoe hun wagen door de vlammen tot schroot werd herleid. Al snel werd duidelijk dat de daders een brandversnellend product hadden gebruikt. Ze hadden eerst met een steen de zijruit verbrijzeld en dan een vloeistof in de wagen gegoten en het voertuig in brand gestoken. Gelukkig kon een voorbijganger nog tijdig alarm slaan. De brandweer kwam met zeven voertuigen ter plaatse.

De hele avond, tot laat in de nacht, heersten er verspreid over Ronse kat-en-muisspelletjes tussen de politie en een groepje jongeren, die onder meer ook zware voetzoekers gooiden naar de feestvierders. Er waren vechtpartijen van agressieve jongeren en zware dronkenschap. Bij schermutselingen op en rond de Kleine Markt raakten vier agenten gewond.

In totaal werden veertien relschoppers opgepakt en tientallen voetzoekers in beslag genomen. Dat is de trieste balans die de ordediensten van Ronse opmaakten na de 70e Bommelfeesten. Voorlopig, want de politie bekomt nog van de feiten en moet alles nog analyseren.