Beloning van 620.000 euro voor wie 50 jaar oude verdwijningszaak helpt ophelderen: wat gebeurde er met Cheryl (3)?

50 jaar na de verdwijning van de 3-jarige Cheryl Grimmer op een Australische strand heeft de politie beslist om de beloning voor wie de zaak helpt ophelderen te verhogen naar 1 miljoen Australische dollar, ongeveer 620.000 euro. Vier jaar geleden kondigde de politie nochtans een doorbraak aan in de zaak, maar het draaide uit op een pijnlijke vergissing.

Op 12 januari 1970 trok Carole Grimmer met haar drie zoons Paul (5), Stephen (6) en Ricki (8) en dochtertje Cheryl (3) naar het strand in Wollongong (New South Wales). De Britse was een jaar eerder met haar man John en hun kroost vanuit Bristol verhuisd naar Australië en wilde van het goede weer genieten.

Die dag op het strand liep rond 13.30 uur fout toen Carole haar vier kinderen opdroeg zich te gaan douchen en omkleden. Eerst kwam haar oudste zoon haar in paniek halen omdat Cheryl niet uit de douche wilde komen. Toen Carole ging kijken, was haar dochter weg. Spoorloos verdwenen.

Tienerjongen

Een grote zoekactie werd op poten gezet, getuigen werden verhoord, maar allemaal zonder succes. Het lichaam van het meisje werd zelfs nooit gevonden. Haar verdwijning bleef 46 jaar lang een groot mysterie, tot vier jaar geleden plots een man opgepakt werd die ten tijde van de verdwijning 16 jaar oud was. Getuigen hadden verklaard dat ze hem met het meisje in haar armen hadden zien weglopen richting parking op de dag van de verdwijning, en hij had op zijn 17de zelfs bekend haar te hebben vermoord.

Die getuigenis was in 2012 weer opgedoken nadat het meisje doodverklaard was, ondanks dat haar lichaam nooit gevonden werd, en het dossier nog eens helemaal uitgespit werd door de politie.“Een gigantische doorbraak”, noemden de speurders het euforisch op een persconferentie in 2016, maar het draaide andermaal op niets uit. De bekentenis kon niet als bewijsmateriaal dienen omdat de beschuldigde toen nog minderjarig was en er geen andere volwassenen bij waren tijdens het verhoor.

Beloning verhoogd

Nu de zaak 50 jaar oud is en ze ten einde raad zijn, hebben de autoriteiten in New South Wales beslist om de beloning te verhogen naar 1 miljoen Australische dollar - ongeveer 620.000 euro - voor wie een tip geeft die alsnog naar opheldering van de zaak leidt.

“Er zijn geen woorden om de pijn te beschrijven die je voelt wanneer je je zus verliest. De verdwijning van Cheryl heeft een enorme impact gehad op ons gezin”, zei haar oudste broer Ricki. “Elke dag worden we herinnerd aan het tragische voorval. We hopen dat deze beloning helpt om gerechtigheid te vinden.”